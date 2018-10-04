В Орле у пьяного мужчины нашли героин

4.10.2018 | 15:21 Новости, Общество

Орловец имел при себе меньше грамма запрещенного вещества

В Орле сотрудники патрульно-постовой службы задержали нетрезвого мужчину и нашли у него 0,8 г героина, сообщили в пресс-службе регуправления МВД.

41-летнего мужчину остановили в Заводском районе. Составив на него протокол о нахождении пьяным в общественном месте, полицейские досмотрели орловца и нашли сверток с серым веществом. Экспертиза показала, что это был героин.

На орловца завели уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

ИА «Орелград»

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