В Орле разоблачили полицейского, который заставил мужчину сознаться в преступлении

Страж порядка боролся за статистику.

В УМВД по Орловской области начали служебную проверку в отношении сотрудника полиции, который предложил мужчине сознаться в совершении преступления для улучшения своих показателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Преступление было выявлено ФСБ совместно с отделом собственной безопасности УМВД. Если вина мужчины будет доказана, его уволят, а начальству объявят выговор, пообещали в полиции.

ИА «Орелград»