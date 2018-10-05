В Орле разоблачили полицейского, который заставил мужчину сознаться в преступлении

5.10.2018 | 17:22 Новости, Общество

Страж порядка боролся за статистику.

В УМВД по Орловской области начали служебную проверку в отношении сотрудника полиции, который предложил мужчине сознаться в совершении преступления для улучшения своих показателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Преступление было выявлено ФСБ совместно с отделом собственной безопасности УМВД. Если вина мужчины будет доказана, его уволят, а начальству объявят выговор, пообещали в полиции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования