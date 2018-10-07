Новый светофор создал 3-километровую пробку на въезд в Орел

Пока орловцы стоят в заторе и никто не спешит его перенастраивать

На этих выходных на трассе Ливны-Орел на участке с примыканием с трассой М-2 появился сюрприз для водителей. Иначе подарок водителям не назовешь. После установки там светофора пробка растянулась на 3-4 километра. Вплоть до поселка Малая Куликовка Для тех кто съезжает с трассы М-2 в сторону Ливен зеленый горит 40 секунд, если ехать со стороны Ливен на въезд в Орел светофор горит 20 секунд. Учитывая вечерний поток автомобилей на въезд в город это было опрометчивым поступком дорожных служб. Однако, не смотря на огромную пробку они не дрогнули и не спасовали, а заставили водителей отстоять ее.

«Теперь в Орле как в Москве» — делились «волшебными» впечатлениями о нововведении водители отстоявшие в пробке 30 минут. Особенно были рады те кому нужно было ехать в Брянск и им нужно было преодолеть пробку на переулке Маслозаводской (20 минут) и чуть-чуть постоять на пересечении Караческого шоссе и Мостовой (еще 20 минут).

Учитывая, что данный перекресток был не самый сложный и здесь практически никогда не бывало таких пробок инициатива ГИБДД не совсем понятна. Водителя не теряют надежды, что светофор все таки перенастроят.