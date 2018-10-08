Проект Западного обхода Орла доделают до конца года

Стали известны некоторые его детали

Проект Западного обхода Орла, который соединит кромское и брянское направления, должны доделать к концу 2018 года. Об этом говорилось на встрече представителей правительства области с ЗАО «Русская холдинговая компания» — инвестором проекта.

Уже разработаны продольный профиль и ось дороги. Когда проект доделают, его отправят на экспертизу – ожидается, что это произойдет в начале 2019 года. При положительных сценариях строительство Западного обхода начнется весной следующего года.

Кроме шести мостов и двух путепроводов, рабочие построят ответвления от Западного обхода к двум деревням – Белый Колодец и Красная Зорька Урицкого района – и отделят их от трассы шумозащитными экранами.

ИА «Орелград»