Проект Западного обхода Орла доделают до конца года

8.10.2018 | 10:20 Новости, Общество

Стали известны некоторые его детали

Проект Западного обхода Орла, который соединит кромское и брянское направления, должны доделать к концу 2018 года. Об этом говорилось на встрече представителей правительства области с ЗАО «Русская холдинговая компания» — инвестором проекта.

Уже разработаны продольный профиль и ось дороги. Когда проект доделают, его отправят на экспертизу – ожидается, что это произойдет в начале 2019 года. При положительных сценариях строительство Западного обхода начнется весной следующего года.

Кроме шести мостов и двух путепроводов, рабочие построят ответвления от Западного обхода к двум деревням – Белый Колодец и Красная Зорька Урицкого района – и отделят их от трассы шумозащитными экранами.

ИА «Орелград»

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