В Орле троллейбус сбил толпу. Трое погибли

9.10.2018 | 15:21 Важное, Новости, Происшествия

Еще двое пострадали 

В Орле на остановке «Дворец спорта» троллейбус сбил несколько человек, сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации правительства Орловской области, в аварии погибли три человека. РИА Новости сообщили, что еще один из них скончался в скорой.

Еще двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 17-летний подросток. На месте работают сотрудники МЧС. Им пришлось извлекать раненых из-под троллейбуса.

Электротранспорт с бортномером 093 ехал по маршруту №4. На снимке с места происшествия он находится очень близко к тротуару. Дорожное ограждение погнуто.

По предварительным данным, попавшие под троллейбус люди выходили из маршрутки. Ее водитель встал вторым рядом и открыл двери. Ничего не подозревавшие орловцы начали выходить, и их сбил троллейбус.

ИА «Орелград»

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