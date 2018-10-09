Видео: троллейбус сбивает толпу в Орле

9.10.2018 | 17:43 Важное, Видео, Новости, Происшествия

Он внезапно поехал на пассажиров соседней маршрутки.

Следственный комитет опубликовал видеозапись наезда троллейбуса на людей в Орле. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в салоне МТС на остановке «Дворец спорта».

На кадрах видно, что маршрутка остановилась перед троллейбусом почти по центру проезжей части, и водитель открыл двери. Те, кто решил зайти в автобус, встали перед троллейбусом и ждали, пока из маршрутки выйдут другие люди.

В этот момент троллейбус внезапно поехал, набирая скорость. Он проехал примерно полтора корпуса.

Как сообщалось ранее, в ДТП погибли трое человек, в том числе одна девочка. Еще двое с травмами были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

 

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