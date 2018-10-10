Вдовин рассказал о плачевном состоянии орловских театров

Депутат побывал в переживших предъюбилейную реконструкцию ОГАТ и «Свободное пространство»

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин рассказал о плачевном состоянии зданий театров «Свободное пространство» и ОГАТ им. И.С. Тургенева. Напомним, оба строения перед 450-летним юбилеем Орла закрывались на реконструкцию. Сроки ее завершения неоднократно срывались, а качество работ оставляло желать лучшего.

В своем блоге Вдовин написал, что посетил оба театра вместе с коллегами-депутатами. Увиденное, по его словам, «не поддаётся осмыслению».

«Во время дождя администрация театра «Свободное пространство» на чердаках выставляла тазики, в противном случае вся вода стекала на сцену. Фасадная часть театра потрескалась, штукатурка отслоилась, вследствие протечки калорифера в помещениях пошивочного цеха и примерочной отслоилась и вздулась штукатурка на стенах», — рассказал Вдовин.

Кроме того, в театре вздулся паркет, протек трубопровод, плохо работают или вовсе отсутствуют элементы вентиляции. Сценическое оборудование не доделано, цоколь и основание одной из колонн разрушилось.

В театре им. Тургенева Вдовин обнаружил недоделки электрического оборудования, вентиляции, отделочных работ, ремонта туалетов. Депутат задался вопросом, как эти работы могли быть приняты «Орелгосзаказчиком».

Состояние театров обсудят на ближайшем заседании облсовета, заключил Вдовин.

ИА «Орелград»