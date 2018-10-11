Дело о злоупотреблениях в орловском банке «Церих» закрыто?

Стало известно об «отсутствии события и состава преступления».

Орловская полиция закрыла уголовное дело о злоупотреблениях топ-менеджеров банка «Церих». Об этом сообщает «Коммерсант». Напомним, что банк был лишен лицензии в начале 2016 года, а затем объявлен банкротом. Конкурсным управляющим стало государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Попутно было начато расследование о злоупотреблениях банкиров, которое то приостанавливалось, то возобновлялось только после жалоб в прокуратуру. По данным издания, «следователь в итоге пришел к выводу об «отсутствии события и состава преступления».

«АСВ заявляло о покупке «Церихом» незадолго до конца работы долгов «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка, потерявшего лицензию с разницей в неделю с орловским, — пишет «Коммерсант». — Залогом по кредиту в 70 млн рублей стал миллион листов картона, которые в итоге достались «Цериху» вместо денег».

Впрочем, ситуация неоднозначна. Издание также пишет, что сделало запрос в полицию и получило такой ответ: «производство по делу продолжается». В то же время в АСВ заявили, что «по состоянию на вечер 10 октября дело закрыто».

ИА «Орелград»