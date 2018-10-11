Под Орлом перевернулся «Мицубиси», пассажир погиб

Водитель сбежал с места происшествия

Пассажир автомобиля «Мицубиси», который утром в среду перевернулся в Новодеревеньковском районе, скончался в больнице, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел в 8 часов в деревне Паньково Новодеревеньковского района. Водитель не справился с управлением, и пикап вылетел в кювет и перевернулся. Владелец машины сбежал с места происшествия, а двое пассажиров получили травмы.

Медики не смогли спасти жизнь 56-летнего мужчины. Другой пострадавший, 24-летний парень, остается в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»