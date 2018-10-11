В Орле разыскивают свидетелей смертельного ДТП с троллейбусом

А ГИБДД просит сообщать о всех нарушениях водителей общественного транспорта.

Следователи Советского района Орла разыскивают орловцев, которые находились 9 октября в момент ДТП на остановке «Дворец спорта». Помочь следствию просят также пассажиров троллейбуса №093 и маршрутки с номером М 097 РP.

Обратиться можно по телефонам 8-4862-59-19-92, 8-920-815-65-55 (дежурный СУ) или по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.

Госавтоинспекция Орловской области в связи с участившимися нарушениями правил дорожного движения водителями общественного транспорта, также просит орловцев сообщать обо всех нарушениях по телефону дежурной части УГИБДД 77-24-65, 72-90-00, либо направлять фото и видеоролики через официальный сайт УМВД России по Орловской области в разделе «Прием обращений».

ИА «Орелград»