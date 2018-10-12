В Орле на видео попала «резиновая газель»

Превышение допустимого количества пассажиров было таким, что дверь транспортного средства пришлось закрывать снаружи

Кадры были сняты вчера днем и вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. На них видно, как «Газель» отправляется в рейс с остановки под номером 421. Однако салон настолько полон, что человек, стоящий на ступеньках заднего входа, не может закрыть дверь. Ранее этот же пассажир не вместился в переднюю дверь.

Граждане, ожидающие на остановке, помогают пассажиру зайти в салон, просто трамбуя его, а затем закрыть дверь маршрутки. Закрыть маршрутку получается не с первого раза. Сначала дверь защелкивается на одно положение, затем ее открывают и с силой захлопывают, явно стукая ею по пассажиру которого запихивали в салон.

По словам очевидцев, такое шоу постоянно происходит в час пик на этом маршруте, и к нему уже привыкли. Предпринимателю не выгодно держать больше транспорта, чтобы он не простаивал, зато с одного рейса в час пик можно взять двойной план.

Напомним, что трехзначные маршрутки, одна из которых снята на видео, паразитируют на городских транспортных сетях уже много лет. Они находятся не в подчинении мэрии Орла, допуск на рейсы осуществляется через органы областной администрации. Сеть трехзначных маршруток проходит через город город Орел от крупных поселений Орловского района. Таким образом маршрут позволяет перевозить и городских пассажиров, и пригородных.

Все маршрутки принадлежат частным перевозчикам и работают так, что убыток терпят муниципальные предприятия. Недавно, например, ушло под банкротство ПАТП. Очевидно, что у трехзначек «хорошая поддержка» в стенах областной администрации, так как за время правления трех губернаторов порядок так и не был наведен. Избранный недавно губернатор Андрей Клычков тоже не видит здесь проблемы и постоянно критикует городскую администрацию за транспортное обслуживание. Хотя, например, в стенах его ведомства выдали разрешение конкретно этой «резиновой маршрутке».

ИА «Орелград»