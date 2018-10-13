Орловские чиновники проигнорировали мать семерых детей

Землю семье выделили только после суда с прокуратурой.

Как сообщили в прокуратуре региона, нарушение закона было выявлено в Ливнах. Многодетные семьи имеют право на бесплатный участок земли от государства для строительства жилья.



Проверка показала, что в собственности администрации Ливен находится 33 свободных надела, которые можно было бы предоставить льготникам. Однако последние три года местные чиновники не занимались этим.

«В бюджет муниципального образования денежные средства на оплату работ по составлению проектно-сметной документации в целях обеспечения земельных участков соответствующей инфраструктурой не закладывались», — пояснили в прокуратуре.

В результате многодетные семьи остались без земли. Одной из пострадавших от бездействия чиновников стала мать семерых детей. Прокуратура подала иск в ее интересах и добилась победы. Суд обязал ливенские власти предоставить многодетной семье участок.

Решение уже исполнено.