В Орловской области преступность поползла вверх

Впервые за многие месяцы в регионе зафиксирован рост уровня преступности.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области за 9 месяцев текущего года зарегистрировано на 1,7 процента преступлений больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом на 18 процентов увеличилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 14,9 – грабежей, на 11,9 процента – случаев мошенничества.



В то же время убийств и покушений на убийство зарегистрировано на 6,5 процента меньше, чем годом ранее. На 10,8 процента стало меньше угонов автомобилей.

За отчетный период правоохранительными органами региона раскрыто 3237 преступлений и выявлено 2929 человек, их совершивших. Из них 2189 человек (74,7 процента) были привлечены к уголовной ответственности.

Раскрываемость тяжких преступлений составила 39,9 процента, особо тяжких — 64,7.

ИА Орелград