Скандальный аукцион на 63 миллиона пропал с сайта госзакупок

Однако модернизация информационной системы Орловского здравоохранения не отменяется, просто она стала еще более кулуарной

Напомним, что скандал с закупкой по модернизации информационной системы разразился на прошлой неделе. Тогда телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал разбор госзакупки под номером 0154200002718001969. Выяснилось, что госзакупка полностью написана и сформирована под Белгородскую фирму. Сомнения в прозрачности аукциона вызывал тот факт, что организовывал закупку выходец из Белгорода Иван Залогин, приглашенный на работу губернатором Андреем Клычковым по рекомендации скандального помощника из Белгорода Сергея Лежнева. Кроме того, в аукционной документации присутствовали отсылки на сервера белгородской фирмы «Софттраст» и подобные тендеры в других регионах выигрывали белгородцы.

Вчера и сегодня днем попытки найти данный аукцион через поиск сайта госзакупок были безуспешны. Проблемы с поиском данной госзакупки заметили читатели нашего издания, заинтересованные в данном аукционе. Для участия в нем следует скачать документацию, но пока даже не представляется возможным найти ее на госзакупках.

Наши корреспонденты проверили и подтвердили факт отсутствия на едином портале в поиске тендера с номером 0154200002718001969. Ни по номеру закупки, ни по организатору, ни по объекту закупки данного аукциона нет. Что может являться одним из признаков ограничения конкуренции.

Любой читатель может попытаться сам проверить этот факт.

Адрес портала: http://zakupki.gov.ru

Объект закупки: модернизация медицинской информационной системы

Номер закупки: 0154200002718001969

Дата публикации: 1 октября 2018

Сумма: 63475720

Тем не менее, закупка обнаружилась на другой площадке https://www.rts-tender.ru/auctionsearch?number=0154200002718001969 . В истории изменений по закупке видно, что после скандала с выходом госзакупки на федеральный уровень, извещение подвергли редактированию. Из файла убрали упоминания серверов белгородской компании Софттраст, и в настоящее время заказчик ведет переписку с некими пользователями. Видимо, с теми, кто хочет участвовать в аукционе. Они запрашивают подробную информацию о выполнении работ.

Пока, по данным rts-tender.ru, на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

ИА Орелград