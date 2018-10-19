«Орелстрой» достроит еще один проблемный микрорайон в Липецке

Орловский застройщик займется работами в «Европейском»

ПАО «Орелстрой» и власти Липецкой области договорились о том, что орловская компания возьмет на себя достройку нескольких домов в липецком микрорайоне «Европейский». Этот объект был проблемным для местных властей, потому что строился на средства дольщиков.

Ситуация разрешилась с участием врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Строительством «Европейского» должна была заниматься компания «Эксстроймаш», но уже год она находится в предбанкротном состоянии.

Ранее «Орелстрой» согласился достраивать дома в микрорайонах «Елецкий» и «Елецкий Лайт» города Липецк. Работы в «Елецком» уже начались, во втором микрорайоне начнутся в ближайшее время. Новым жильем уже в конце 2019 года смогут обзавестись более 350 семей.

ИА «Орелград»