СК обнаружил мошенничество при строительстве дома на улице Панчука

24.10.2018 | 13:45 Новости, Общество

Всего было украдено 134 млн рублей.

Скриншот с сайта orel-panorama.ru

Сотрудники СУ СК по Орловской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту хищения руководством АИЖК и подрядчиками в особо крупном размере денежных средств при строительстве 17-этажного дома на ул.Панчука.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

24 октября руководитель следственного управления Анатолий Щуров совместно с представителями УФСБ и УМВД провели совещание и разработали план расследования уголовного дела.

ИА «Орелград»

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