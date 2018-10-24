СК обнаружил мошенничество при строительстве дома на улице Панчука

Всего было украдено 134 млн рублей.

Сотрудники СУ СК по Орловской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту хищения руководством АИЖК и подрядчиками в особо крупном размере денежных средств при строительстве 17-этажного дома на ул.Панчука.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

24 октября руководитель следственного управления Анатолий Щуров совместно с представителями УФСБ и УМВД провели совещание и разработали план расследования уголовного дела.

ИА «Орелград»