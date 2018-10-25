В Орле призвали ввести надомную работу

Специфику труда инвалидов обсудили в областном центре.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, вопрос был поднят в ходе Международной научно-практической конференции «Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации».

По статистике, в нашем регионе 63 тысячи инвалидов, из них 18,3 тысячи находятся в трудоспособном возрасте. Однако в силу заболеваний заняты всего 25,7 процента инвалидов, или 4,7 тысячи.

Как отметили в службе занятости, мониторинг показал, что многие инвалиды хотят работать на дому. Но таких вакансий предприятия в последние годы практически не заявляют.

«Тем не менее, создание надомных рабочих мест для инвалидов могло бы стать одной из альтернативных возможностей исполнения работодателями законодательства о квотировании, — считают в управлении труда.

— Эта мера повлияла бы и на заинтересованность инвалидов к заявляемым вакансиям».

Еще одной мерой, которая облегчила бы инвалидам не только поиск работы, но сделала бы максимально комфортным сам рабочий процесс, могло бы создание на предприятиях Орловской области небольших специализированных цехов для трудоустройства инвалидов — например, для инвалидов, имеющих заболевания органов слуха, зрения и т. д.

ИА «Орелград»