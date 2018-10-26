В Орле приняли закон о тишине

За шум в дневное время теперь будут штрафовать.

Депутаты Орловского облсовета на прошедшем заседании в окончательной редакции приняли так называемый закон о тишине. Они одобрили поправки в региональный закон «Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области».

Напомним, что изначально предлагалось ввести административную ответственность за шум с 13 до 15 часов и с 19 и 23 часов в будние дни и с 13 до 15 часов в выходные. Однако ко второму слушанию поправки были внесены уже в проект самих поправок.

Временной отрезок с 19 до 23 часов из законопроекта исчез. Согласно принятой редакции закона, отныне запрещено громко слушать музыку, петь, играть на музыкальных инструментах, производить громкие строительные работы и другое с 13 до 15 часов и в рабочие дни, и в выходные.

ИА «Орелград»