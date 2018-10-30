Орловский иллюзионист и его вода покорили ТВ-3

30.10.2018 | 17:58 Культура, Новости

Алексей Карза стал полуфиналистом шоу «Все, кроме обычного».


Алексею Карзе, благодаря самому простому фокусу: орловской родниковой водице и десяти каплям валерьянки, удалось пройти в полуфинал шоу о фокусах «Все, кроме обычного» на телеканале ТВ-3. Орловец легко и непринужденно играл словами и жидкостью, благодаря чему поверг в изумление публику и членов жюри.

«Я могу сказать, что Алексей блистательно работает на сцене. Я буду с восторгом ждать, что же он сделает в полуфинале. Я уверен, что у него припасено невероятное количество сумасшедших вещей. Он «разрывает на куски» зрителей и что творит на сцене. Это было ярко и смешно», — отметил шоумен и телеведущий Тимур Родригез.

«Несмотря на простоту фокуса, номер выглядит шикарно. Хочется, чтобы таких выступлений было больше», — заключил один из создателей шоу, иллюзионист Александр Муратаев.

Всё, кроме обычного, 13 выпуск от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.

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