Видео: орловец жестоко избивает собутыльника за замечание о курении

Его друг снял весь процесс на видео

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Молодой житель Шаблыкино жестоко избил мужчину, с которым вместе распивал спиртные напитки, из-за просьбы не курить в доме. Историю рассказали в сообществе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Осторожно, содержит сцены насилия!

По данным одного из подписчиков, местный любитель выпить позвал в гости двух друзей, которые сильно младше его. В процессе употребления один из них (на видео в белой футболке) закурил в доме, зная, что хозяин будет против. Тот сделал парню замечание.

Мужчина попросил его подержать сигарету и тут же нанес первый удар. Избиение продолжалось около пяти минут – парень наносил владельцу жилища удары руками и ногами по голове и туловищу. Периодически он сыпал угрозами, что убьет или зарежет его. В качестве оправдания своих действий он выбрал месть за оскорбление своей знакомой.

Через несколько минут мужчина заставил собутыльника встать на колени и попросить прощения. Весь процесс снимал на видео третий участник пьянки.

По данным «Орелграда», избитый отказался от претензий и не стал писать заявление на своих обидчиков. На момент публикации правоохранительные органы не расследуют никаких уголовных дел в отношении жестокого жителя Шаблыкино.

Обновление: Полиция начала проверку инцидента, рассказали «Орелграду» в пресс-службе УМВД по Орловской области.

«Сотрудниками подразделения участковых уполномоченных полиции пункта полиции «Шаблыкинский» МО МВД России «Сосковское» проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений местному жителю. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — указано в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»