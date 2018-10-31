ФАС завела дело о ремонте сквера комсомольцев в Орле

Подтвердилось нарушение антимонопольного законодательства со стороны УКХ Орла.

Инспекция орловского УФАС провело внеплановую проверку в отношении МКУ «УКХ Орла» и подрядчика «АРТ Строй», выполнявшем работы по реконструкции Комсомольской площади, на соблюдение антимонопольного законодательства. Сообщалось, что аукцион по определению подрядчика находился на стадии подачи заявок, однако «АРТ Строй» уже работал на объекте.

В ходе проверки выяснилось, что ремонтом площади занимался «двойник» подрядчика – компания со схожим названием «Артстрой». 17 сентября УКХ заключило с ними договор «безвозмездного» выполнения работ. Перечень работ включал в себя демонтаж гранитных плит и разборку покрытия тротуара. Указанные работы проводились до определения победителя по аукциону на ремонт площади.

«В соответствии с действующим законодательством получатели средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов могут вступать в договорные отношения только посредством заключения государственного или муниципального контракта.Однако МКУ «УКХ г.Орла» привлекло исполнителя для выполнения работ по ремонту площади Комсомольская без соблюдения процедур предусмотренных законом», — сообщает пресс-служба УФАС.

Инспекция пришла к выводу, что управление коммунальным хозяйством и подрядчик «Артстрой» должны были знать о требованиях закона, но не смотря на это заключили договор на выполнение работ. В соответствии с этим возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

ИА «Орелград»