«Орелстрой» сделал временный тротуар в Межевом переулке

4.12.2018 | 14:59 Новости, Общество

Пешеходы смогут добираться до своих домов отдельно от дороги, по которой идет строительная техника.

ОСУ-2 — дочерняя компания ПАО «Орелстрой» — обустроила временный тротуар в Межевом переулке, сообщили на предприятии. Работы были выполнены за счет компании.

Пешеходная дорожка соединит тротуар на Московском шоссе и уже существующий тротуар в Межевом. Теперь пешеходы и тяжелая техника, которая ездит на стройку нового жилого комплекса, будут «разведены», и люди безопасно смогут доходить до своих домов.

Ранее «Орелстрой» самостоятельно разработал проектную документацию по обустройству тротуара.

ИА «Орелград»

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