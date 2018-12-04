«Орелстрой» сделал временный тротуар в Межевом переулке

Пешеходы смогут добираться до своих домов отдельно от дороги, по которой идет строительная техника.

ОСУ-2 — дочерняя компания ПАО «Орелстрой» — обустроила временный тротуар в Межевом переулке, сообщили на предприятии. Работы были выполнены за счет компании.

Пешеходная дорожка соединит тротуар на Московском шоссе и уже существующий тротуар в Межевом. Теперь пешеходы и тяжелая техника, которая ездит на стройку нового жилого комплекса, будут «разведены», и люди безопасно смогут доходить до своих домов.

Ранее «Орелстрой» самостоятельно разработал проектную документацию по обустройству тротуара.

ИА «Орелград»