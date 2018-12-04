СМИ: Светлана Климова покинула УКХ

По данным «Орелграда», ее ждет повышение.

Начальник управления коммунальным хозяйством Орла Светлана Климова ушла в отставку, сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Климова самостоятельно решила уволиться. Ее заявление об уходе накануне подписал глава администрации Орла Александр Муромский. Причиной увольнения называется критика работы УКХ со стороны депутатов, общественности и горожан.

«[Климова] не захотела из-за этого негатива вокруг нее ставить под удар руководство города», — сказал собеседник агентства.

Впрочем, по данным «Орелграда», Светлану Климову вскоре ждет повышение. Она может перейти на работу в администрацию Орла и заниматься коммунальной темой с более высокой должности, чем начальник УКХ.

Климова возглавила управление коммунальным хозяйством Орла в конце 2017 года, сменив Дмитрия Зуева. До Орла она работала начальником управления ЖКХ администрации Мценска.

ИА «Орелград»