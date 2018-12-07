У орловских коммунистов опять зачесалось в районе бюста Сталина

КПРФ попытается устроить широкое обсуждение установки памятника.

В орловском обкоме КПРФ 20 декабря пройдут общественные слушания по поводу установки бюста Иосифа Сталина в Орле, сообщил Telegram-канал «Вестник обкома».

По словам представителей компартии, в 2019 году они намерены «широко обсудить» вопрос установки бюста Сталина в Орле, организовать соцопрос и голосование в Сети. На основании полученных данных КПРФ обратится в горсовет с просьбой дать добро на установку бюста в сквере за кафе «Сказка» на улице Московской.

«Рейтинг одобрения населением политики Сталина один из самых высоких в стране. Это воля народа», — заключили в КПРФ.

ИА «Орелград»