У орловских коммунистов опять зачесалось в районе бюста Сталина

7.12.2018 | 14:29 Важное, Новости, Общество

КПРФ попытается устроить широкое обсуждение установки памятника.

В орловском обкоме КПРФ 20 декабря пройдут общественные слушания по поводу установки бюста Иосифа Сталина в Орле, сообщил Telegram-канал «Вестник обкома».

По словам представителей компартии, в 2019 году они намерены «широко обсудить» вопрос установки бюста Сталина в Орле, организовать соцопрос и голосование в Сети. На основании полученных данных КПРФ обратится в горсовет с просьбой дать добро на установку бюста в сквере за кафе «Сказка» на улице Московской.

«Рейтинг одобрения населением политики Сталина один из самых высоких в стране. Это воля народа», — заключили в КПРФ.

ИА «Орелград»

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