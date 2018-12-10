Орловцам разрешили запускать фейерверки с шести площадок

10.12.2018 | 16:20 Новости, Общество

Три из них — в Заводском районе.

Управление по безопасности администрации Орла определило шесть площадок, с которых орловцы самостоятельно могут запускать фейерверки.

В Заводском районе — парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо).
В Железнодорожном районе — наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока).
В Советском районе — парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской.
В Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).

Кроме того, фейерверки запустят с места слияния Оки и Орлика, а также с территории у КДЦ «Металлург».

ИА «Орелград»

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