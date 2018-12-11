Под Орлом бывший преподаватель организовал нарколабораторию

Фабрику по производству наркотиков раскрыли сотрудники ФСБ.

Сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию по производству наркотиков и психотропных веществ в Свердловском районе Орловской области. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

За изготовление наркотиков отвечал бывший преподаватель одного из орловских вузов. Сбытом занимались другие люди. Они организовали сеть распространения запрещенных веществ через закладки.

При обыске оперативники изъяли 20 килограммов готового вещества и сырья, которого хватило бы еще на 70 кг синтетики. Возбуждено три уголовных дела по статье о распространении наркотиков.

В пресс-службе УФСБ по Орловской области подтвердили информацию, но из-за тайны следствия отказались раскрывать другие подробности дела.

ИА «Орелград»