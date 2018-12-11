Под Орлом бывший преподаватель организовал нарколабораторию

11.12.2018 | 16:27 Новости, Общество

Фабрику по производству наркотиков раскрыли сотрудники ФСБ.

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию по производству наркотиков и психотропных веществ в Свердловском районе Орловской области. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

За изготовление наркотиков отвечал бывший преподаватель одного из орловских вузов. Сбытом занимались другие люди. Они организовали сеть распространения запрещенных веществ через закладки.

При обыске оперативники изъяли 20 килограммов готового вещества и сырья, которого хватило бы еще на 70 кг синтетики. Возбуждено три уголовных дела по статье о распространении наркотиков.

В пресс-службе УФСБ по Орловской области подтвердили информацию, но из-за тайны следствия отказались раскрывать другие подробности дела.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования