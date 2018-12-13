Клычкову напомнили, как область живет за счет отнятых у города денег

При этом областные власти постоянно попрекают Орел за бюджетные провалы

Вчера два депутата городского совета Сергей Елесин и Игорь Коновалов, два депутата областного совета Игорь и Виталий Рыбаковы и глава общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова распространили через СМИ официальное открытое письмо к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Суть послания состоит из требования вернуть отнятый из городского бюджета налог на НДФЛ, собираемый на территории Орла.

Сейчас в муниципальной казне остается 5 процентов от НДФЛ. Остальное забирают областной и федеральный бюджеты. С такой инициативой уже выступали в этом году депутаты горсовета, областная администрация ответила, что если вернуть старую планку в 15 процентов, то из областного бюджета выпадет 680 миллионов.

Логика областных чиновников цинична и ориентирована на «свой» карман. Областной дефицит администрация Клычкова покрывает городскими средствами, а проблемы города, где долг бюджета за 5 лет достиг предбанкротной планки в 2,3 миллиардов рублей, ее не сильно волнуют. Несложно заметить, что решение финансистов из администрации Клычкова по сути является банальным узаконенным обдиранием бюджета Орла, чтобы прикрыть нежизнеспособность областного бюджета.

В то же время, чтобы хоть как-то «склеить» бюджет, город выставляет на продажу активы в виде муниципального имущества, например, гостиницу «Русь». Уже принято решение с отменой питания в школах города Орла за счет бюджета. Цинизм последнего решения зашкаливает. Вдумайтесь: на территории города собирают 16 миллиардов налогов, а денег накормить детей в городских школах нет. К слову, в сельских населенных пунктах и райцентрах детей продолжат кормить из бюджета. Пока.

Напомним, что областные власти отняли НДФЛ не просто так, а под видом того, что под областную казну ушли медицинские учреждения. Однако с тех пор их место в городской казне заняли «юбилейные объекты», содержание которых выливается в ту же сумму.

Так или иначе депутаты заявили, что если Клычков не услышит их доводы, то они будут доносить свою позицию до столицы, и тогда, возможно, проблему заметит глава государства Владимир Путин.

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ИА «Орелград»