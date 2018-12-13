Орловец нашел несуществующую деталь в ноутбуке

13.12.2018 | 15:00 Новости, Общество

Забавное гражданское дело рассмотрели в Ливенском райсуде.

Подробности рассказало сетевое издание «Уездный город Ливны». У местной жительницы сломался ноутбук. Она нашла мастера по объявлению и передала аппарат ему. Тот заявил, что необходима замена серверного моста. Спустя три дня он вернул машину хозяйке, причем попросил доплатить.

Впрочем, ноутбук нормально так и не заработал. Женщина отдала его экспертизу. Из заключения следует, что в данной модели не предусмотрено наличие серверного моста.

Кроме того, оказалось, что мастер ничего не менял, пайку материнской платы не проводил. Словом, ремонт оказался мифическим, как и сам серверный мост.

Обиженная клиентка подала в суд на мастера и потребовала с него компенсацию. Стороны договорились миром. Мастер заплатит женщине 14500 рублей в счет морального и материального вреда.

ИА «Орелград»

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