Орловец нашел несуществующую деталь в ноутбуке

Забавное гражданское дело рассмотрели в Ливенском райсуде.

Подробности рассказало сетевое издание «Уездный город Ливны». У местной жительницы сломался ноутбук. Она нашла мастера по объявлению и передала аппарат ему. Тот заявил, что необходима замена серверного моста. Спустя три дня он вернул машину хозяйке, причем попросил доплатить.

Впрочем, ноутбук нормально так и не заработал. Женщина отдала его экспертизу. Из заключения следует, что в данной модели не предусмотрено наличие серверного моста.

Кроме того, оказалось, что мастер ничего не менял, пайку материнской платы не проводил. Словом, ремонт оказался мифическим, как и сам серверный мост.

Обиженная клиентка подала в суд на мастера и потребовала с него компенсацию. Стороны договорились миром. Мастер заплатит женщине 14500 рублей в счет морального и материального вреда.

ИА «Орелград»