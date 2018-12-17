УКХ оштрафовало подрядчика моста «Дружба» на 7,3 млн рублей

17.12.2018 | 15:00 Новости, Общество

Коммунальщики обнаружили пять нарушений.

МКУ «УКХ г.Орла» предъявил подрядчику «Региональные газораспределительные сети», который ремонтирует мост «Дружба», штраф в размере 7,3 млн рублей. Документ опубликовал депутат горсовета Евгений Косогов.

В списке нарушений значатся:

1. непредоставление исполнительной документации по работам ноября 2018 года;
2. невыполнение семи предписаний;
3. неисправление некачественного выполненных работ (ямочный ремонт покрытия части моста, находящейся под движением);
4. невыполнение устройства защитного экрана под проетными строениями;
5. систематическое невыполнение требований по организации работ.

Штраф планируют взыскать до 31 декабря 2018 года. Копию постановления УКХ направило в орловский горсовет.

ИА «Орелград»

 

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