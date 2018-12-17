УКХ оштрафовало подрядчика моста «Дружба» на 7,3 млн рублей

Коммунальщики обнаружили пять нарушений.

МКУ «УКХ г.Орла» предъявил подрядчику «Региональные газораспределительные сети», который ремонтирует мост «Дружба», штраф в размере 7,3 млн рублей. Документ опубликовал депутат горсовета Евгений Косогов.

В списке нарушений значатся:

1. непредоставление исполнительной документации по работам ноября 2018 года;

2. невыполнение семи предписаний;

3. неисправление некачественного выполненных работ (ямочный ремонт покрытия части моста, находящейся под движением);

4. невыполнение устройства защитного экрана под проетными строениями;

5. систематическое невыполнение требований по организации работ.

Штраф планируют взыскать до 31 декабря 2018 года. Копию постановления УКХ направило в орловский горсовет.

ИА «Орелград»