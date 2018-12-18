На Московской в теплотрассе сгорели двое бездомных

18.12.2018 | 21:13 Важное, Новости, Происшествия

Они не успели вылезти из теплого места, когда начался пожар

В Орле на улице Московской неподалеку от завода «Текмаш» произошел пожар на теплотрассе, в результате которого погибли двое бездомных мужчин.

Как передает корреспондент «Орелграда» с места происшествия, погибшие моложе 30 лет. Они грелись в закрытом помещении рядом с трубами и, судя по всему, пытались разжечь костер. Помещение было изнутри утеплено поролоном.

Их знакомый рассказал полиции, что ненадолго отлучился в магазин. Когда он вернулся, внутри уже полыхал пожар. Мужчина попытался вытащить друзей, но не смог – у одного из них горели ноги.

Сейчас пожар потушен. На месте продолжают работу сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета.

ИА «Орелград»

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