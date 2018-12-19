Сквер Комсомольцев вновь оказался в центре скандала

Аудиторы вскрыли нарушения при ремонте данного объекта.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, народные депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты. Проверка была проведена по инициативе мэра Орла Василия Новикова. Речь идет о нашумевшем ремонте сквера Комсомольцев.

Напомним, что ранее нарушения выявило управления ФАС. Ремонт сквера начался до того, как был проведен конкурс по отбору подрядчика. Как оказалось, это были еще цветочки.

В КСП установили, что проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта была проведена АУОО «Орелгосэкспертиза». Однако муниципальный контракт на выполнение работ между УКХ и ООО «АртСтрой» (фирма, которая проводила ремонт) не заключался. Полномочия по организации проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объекта УКХ передало ООО «АртСтрой» путем выдачи доверенности.

«Таким образом, УКХ, вопреки интересам города, фактически уклонилось от исполнения возложенных на него функций заказчика по разработке проектно-сметной документации на ремонт сквера, проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта и неправомерно передало указанные функции ООО «АртСтрой», — заявили в горсовете.

17 сентября УКХ заключило с «АртСтрой» договор безвозмездного выполнения работ по демонтажу гранитных плит и разборке покрытия тротуара, которые также были предусмотрены муниципальным контрактом. Компания выполняла это безвозмездно. Впоследствии в ходе исполнения муниципального контракта этот вид работ был исключен.

КСП считает, что между УКХ и «АртСтрой» не было согласовано существенное условие — предмет муниципального контракта и договора в части места выполнения работ на площади Комсомольской, которая представляет собой автодорогу общего пользования местного значения. Фактически же работы шли не на дороге, а на территории памятника Героям-Комсомольцам.

К нему относится не только сам постамент, но и площадка вокруг и гранитные ступени. Актом осмотра объекта от 17 октября, проведенного совместно представителями КСП и УКХ, было установлено, что гранитные плиты на территории памятника заменили на бетонную тротуарную плитку.

Когда УКХ обратилось за выдачей разрешения на проведение работ на памятнике, они фактически уже проводились. Информация по итогам проверки КСП направлена в правоохранительные органы и в управление по государственной охране объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»