Под Орлом открылась «Школа компетентности»

21.12.2018 | 10:50 Новости, Общество

В Ливенском районе стартовал необычный проект.

Специалисты центра занятости населения Ливенского района приняли участие в программе «Школа компетентности». Она открылась в рамках стартовавшего в городе Ливны инновационного социального проекта «Город для всех, для каждого, для тебя».

«Проект предусматривает социальное сопровождение 57 семей, направленное на оказание содействия в получении ими психологической, педагогической и социальной помощи, — сообщили в областном управлении труда и занятости. — В настоящее время основное внимание уделяется ключевым направлениям проекта, одним из которых является обучение родителей по программе «Школа компетентности».

Проект предусматривает проведение ярмарок вакансий, индивидуальные консультации, родительские собрания и родительские беседки. Участники уже получили информацию о востребованных вакансиях рынка труда и содействие в трудоустройстве.

Кроме того, им отправлены письма о государственных услугах, оказываемых центром занятости.

ИА «Орелград»

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