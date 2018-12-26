Орловский «мост глупости» сломал очередной грузовик

26.12.2018 | 17:14 Новости, Общество

Ничему жизнь не учит.

В Орле вечером 26 декабря под Александровским мостом застряла очередная «Газель». Фото появилось в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

Грузовик ехал в сторону Красного моста. Слишком высокий кузов не пролез под арку над проезжей частью и сломался. Дорога, по которой многие автомобилисты объезжают пробки, оказалась перекрыта в самый час пик.

Подобные случаи происходили в марте, мае, июле и сентябре. Орловцы начали усмехаться, что в городе появился свой «мост глупости» — подобно Санкт-Петербургу, где под путепроводом с предупреждением «Газель» не проедет» застряло уже больше 150 автомобилей.

ИА «Орелград»

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