В Орле выдали 32 тысячи электронных больничных

Каждый пятый листок временной нетрудоспособности оказался электронным.

Такие данные приводит пресс-служба Орловского регионального отделения Фонда социального страхования. В регионе на данный момент оформлено почти 32 тысячи электронных листков нетрудоспособности. Их выдает 51 медицинская организация, электронно-цифровой подписью обеспечены почти 70 процентов врачей.

— Лидерами по выдаче электронных больничных стали поликлиника №1, областная клиническая больница и Нарышкинская ЦРБ, — рассказал управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин. — Каждый третий листок временной нетрудоспособности в них выдается в электронной форме.

Специалисты отмечают удобство новшества. Электронный больничный невозможно испортить или потерять, исключаются случаи мошенничества. Кроме того, свободный доступ к оперативной информации о листках нетрудоспособности, а также начисленных и выплаченных пособиях можно получить в «Электронном кабинете застрахованного».

ИА «Орелград»