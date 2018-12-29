Движение по мосту «Дружба» могут перекрыть полностью

В горсовете обсудили вопросы скандального ремонта моста.

Совещание было проведено по поручению мэра города Василия Новикова. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. В нем приняли участие представители администрации города, подрядчика и общественные активисты. Именно последние заявили о нарушениях, допущенных при ремонте моста «Дружба».

Представитель «УКХ города Орла» Валерий Заставный отметил, что на сегодняшний день подрядчик значительно отстает от графика работ. «За четыре месяца подрядная организация выполнила 5 процентов от стоимости работ вместо 30 по графику», — сказал он.

Причины отставания связаны с тем, что в «проекте, составленном несколько лет назад, не были учтены недавно проложенные коммуникации. Кроме того, задержки связаны с несогласованностью применения механизмов и порядка работ, в частности применения кранов, грузоподъемность которых была в два раза больше допустимой».

Представитель Дорожно-технического совета при департаменте ЖКХ Орловской области Вячеслав Надуткин заявил, что «опасность для опор может представлять выбранная последовательность работы, при которой сначала полностью разгружается одна сторона моста, затем другая».

Директор компании «Региональные газораспределительные сети» Сергей Полевиков напомнил о том, что «в случае ЧП с мостом именно он несет, как уголовную, так и имущественную ответственность». По его словам, с проектировщиком согласована замена кранов. «Новая техника сможет начать работу через 2 месяца, — сказал специалист. — К июню должны завершиться работы по одной стороне моста. До конца 2019 года будет сделана вторая часть».

По итогам совещания Василий Новиков поручил провести проверку соответствия выполненных работ проектной документации и актуальность самого проекта. Если подтвердится, что существует опасность, движение через мост будет закрыто, а администрации города поручат организовать маршруты объезда.

ИА «Орелград»