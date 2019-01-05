В Орле повысили плату за детсад

Оплата за присмотр и уход за детьми возросли с 1 января 2019 года.

Администрация города Орла внесла изменения в постановление о размере платы с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях.

В частности, изменен пункт 1. Согласно ему, ежемесячная плата возрастет с 1700 до 1870 рублей. Кроме того, слова «вносится ежемесячно безналичным путем» заменены словами «вносится ежемесячно авансовым платежом безналичным путем». Постановление вступило в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что в Орле действует порядок установления размера родительской платы. В нее включаются расходы на организацию питания, на хозяйственно бытовое обслуживание детей и соблюдение ими личной гигиены и режима дня.

Размер родительской платы подлежит пересмотру не реже 1 раза в год.

ИА «Орелград»