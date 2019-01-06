В Орле пьяный мужчина заколол знакомого ножом

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января 2019 года.

5 января в подъезде одного из многоквартирных домов в Заводском районе Орла было обнаружено тело 28-летнего орловца. По данному факту СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Силовикам удалось поймать подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 37-летний орловец. Мужчина сознался, что вместе с погибшим распивал спиртные напитки и в ходе ссоры ударил товарища ножом в область туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

ИА «Орелград»