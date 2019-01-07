Крупная авария оставила часть Орла без воды

7.1.2019 | 22:01 Важное, Новости, Происшествия

В эти минуты происходит эвакуация автомобилей с площадки ТЦ ГриннЦентр.

Первые кадры с места происшествия впечатляют. Автомобили выезжают с места происшествия, буквально преодолевая слой воды в 50-80 сантиметров. По предварительной информации, в Заводском районе Орла произошел прорыв горячего трубопровода, однако жители сообщают, что час назад отключено холодное водоснабжение во всем Заводском районе.

Поток воды хлынул на парковку торгового центра и залил прилегающие улицы. Остановлено движение трамваев, службы ГИБДД поддерживают порядок на залитой водой проезжей части. Учитывая мороз, район торгового центра Гринн к утру может превратиться в каток.

Официальной реакции властей о причинах ЧП и прогнозах по ликвидации прорыва пока не поступало.

ИА Орелград

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