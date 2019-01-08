Стало известно, во сколько в Орле обойдется вызов «скорой»

Утверждены нормативы финансовых затрат на оказание медпомощи.

Правительство Орловской области утвердило средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и средние подушевые нормативы финансирования на 2019-2021 годы.

Они определены «в целях формирования территориальной программы гарантии оказания бесплатной медицинской помощи». Впрочем, для казны помощь будет совсем не бесплатной. Так, на 2019 год норматив на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета установлен в размере 2628,82 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования — 2 314 рубля.

Норматив на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет за счет средств областного бюджета 1062,39 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования — 1 314,8 рубля.

Аналогичные нормы установлены для случаев оказания медпомощи в неотложной форме, на случай лечения в условиях дневных стационаров, госпитализации и другое.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах нормативы изменятся. Например, стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета в 2020 году составит 2526,89 рубля, в 2021 году — 2 370,12 рубля.

ИА «Орелград»