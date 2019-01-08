В Ливнах упал памятник-самолет

8.1.2019 | 21:36 Важное, Новости, Происшествия

Конструкция не выдержала и завалилась носом в землю

В Ливнах с постамента упал макет самолета СУ-9, установленный на улице Карла Маркса в сквере имени авиаконструктора Николая Поликарпова. Фото с места происшествия появилось в соцсетях.

На снимке видно, что самолет упал вперед, носом в землю. Передняя часть макета получила повреждения.

Причины случившегося и сумма ущерба неизвестны. По данным «Орелграда», при падении памятника никто не пострадал.

Макет самолета СУ-9 в честь советского авиаконструктора Николая Поликарпова был установлен в Ливнах в 1984 году. Похожий памятник располагается в Орле на улице Комсомольской.

ИА «Орелград»

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