В Орле 70 тысяч человек остались без холодной воды. Главное

Работа по устранению аварии продолжается

Вечером 7 января в Орле возле ТМК «Гринн» случилась авария на магистральном водопроводе, по которому жителям Заводского района поступает холодная вода. «Орелград» публикует хронику событий.

Прорыв двух труб на глубине 5 метров случился примерно в 22:00. Парковку «Гринна», на которой стояли машины, начало заливать водой. Ее уровень достигал 50 см. Жителям пришлось экстренно выезжать со стоянки, некоторые машины глохли.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава администрации Орла Александр Муромский, представители власти. Прорыв удалось локализовать в короткое время, пострадавших нет.

Клычков назвал коммунальную аварию самой крупной за последние годы, которая случалась в Орле. Без холодной воды остались 703 дома, 5 поликлиник 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Под угрозой оказалась работа нескольких котельных.

Экстренные службы оперативно расчистили Кромское шоссе от воды. Экскаваторы начали добираться до поврежденных труб.

К 03:00 работу котельных удалось нормализовать. Отопление стабилизировалось.

Еще через час рабочие начали отрезать и вытаскивать поврежденную трубу. К утру это удалось сделать. Во все социальные объекты начала поступать вода.

По оценкам властей, новую трубу должны проложить к 18 часам, а вода в квартиры поступит к 23 часам.

Администрация Орла подготовила график подвоза холодной воды для тех, у кого ее отключили. Он опубликован на сайте правительства Орловской области. Подвозом воды займутся 5 машин «Орелводоканала».

ИА «Орелград»