В Орле 70 тысяч человек остались без холодной воды. Главное

Мне сообщили об аварии в районе мегакомлекса Гринн — прорыве 900 трубы холодного водоснабжения на глубине 5-6 метров. Сразу выехал на место аварии. Хочу отметить, что все аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС сработали оперативно и профессионально: вся необходимая техника уже на месте, прорыв трубы локализован. Вплоть до полной ликвидации последствий аварии буду держать ситуацию на личном контроле. Постараемся оперативно всё устранить и возобновить подачу воды. Пострадавших нет.