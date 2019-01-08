В Орле 70 тысяч человек остались без холодной воды. Главное

Работа по устранению аварии продолжается
Вечером 7 января в Орле возле ТМК «Гринн» случилась авария на магистральном водопроводе, по которому жителям Заводского района поступает холодная вода. «Орелград» публикует хронику событий.
- Прорыв двух труб на глубине 5 метров случился примерно в 22:00. Парковку «Гринна», на которой стояли машины, начало заливать водой. Ее уровень достигал 50 см. Жителям пришлось экстренно выезжать со стоянки, некоторые машины глохли.
- На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава администрации Орла Александр Муромский, представители власти. Прорыв удалось локализовать в короткое время, пострадавших нет.
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Мне сообщили об аварии в районе мегакомлекса Гринн — прорыве 900 трубы холодного водоснабжения на глубине 5-6 метров. Сразу выехал на место аварии. Хочу отметить, что все аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС сработали оперативно и профессионально: вся необходимая техника уже на месте, прорыв трубы локализован. Вплоть до полной ликвидации последствий аварии буду держать ситуацию на личном контроле. Постараемся оперативно всё устранить и возобновить подачу воды. Пострадавших нет.
- Клычков назвал коммунальную аварию самой крупной за последние годы, которая случалась в Орле. Без холодной воды остались 703 дома, 5 поликлиник 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Под угрозой оказалась работа нескольких котельных.
- Экстренные службы оперативно расчистили Кромское шоссе от воды. Экскаваторы начали добираться до поврежденных труб.
- К 03:00 работу котельных удалось нормализовать. Отопление стабилизировалось.
- Еще через час рабочие начали отрезать и вытаскивать поврежденную трубу. К утру это удалось сделать. Во все социальные объекты начала поступать вода.
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За последние годы, пожалуй, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения города Орла. От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, а это 70000 человек, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Отключение подачи воды поставило под угрозу работу сразу нескольких городских котельных. Уже через полчаса после аварии на месте стали собираться руководители всех оперативных служб, руководство города и области, была организована очистка Кромского шоссе от нахлынувших потоков воды, дежурство коммунальной техники, прибыли экскаваторы, грейдера, вызвали крупный экскаватор. На 3 часа ночи удалось нормализовать работу котельных, организовать подпитку водой, стабилизировать отопление. В 4 часа место прорыва водовода было уже вскрыто и приступили к работам по демонтажу повреждённого участка трубы, к утру шестиметровый кусок трубы извлекли и приступили к обследованию прилегающих коммуникаций. В течение ночи отработали организацию доставки воды, были определены 19 мест Раздачи питьевой воды(ссылка на адреса), в близлежащие сетевые магазины организована дополнительная Доставка бутилированной воды, управляющие компании организовали изготовление и расклейку объявлений о местах выдачи воды. На утро 8 января все социальные объекты были обеспечены и водой, и теплом, срывов в работе не было. По утверждённому плану до 18 часов должны закончить замену повреждённого участка водовода, сложностью является то, что предстоит заменить чугунный участок трубы, каждый шов минимум три часа, и, если не будет сбоев, в 18 часов должны начать заполнять систему водой чтобы в 22-23 часа полностью восстановить водоснабжение. В 11 часов на месте аварии запланировано большое совещание со всеми службами для «сверки часов», сейчас организуем дополнительные места для подвоза технической воды населению. Всю дополнительную информацию по ходу восстановительных работ будем доводить оперативно через сми. К сожалению, в жизни большого города без аварий не бывает, спасибо жителям за понимание, ситуацию держу на личном контроле. На портале Орловской области размещён график подвоза воды для жителей домов города Орла, попавших в зону отключения https://orel-region.ru/index.php?
- По оценкам властей, новую трубу должны проложить к 18 часам, а вода в квартиры поступит к 23 часам.
- Администрация Орла подготовила график подвоза холодной воды для тех, у кого ее отключили. Он опубликован на сайте правительства Орловской области. Подвозом воды займутся 5 машин «Орелводоканала».
ИА «Орелград»