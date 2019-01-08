В Железнодорожном районе Орла горит сауна

8.1.2019 | 17:14 Новости, Происшествия

Клиенты заведения бегают в трусах по улице 5 августа

В эти минуты пожарные борются с огнем, который вспыхнул в Железнодорожном районе Орла. На улице 5 августа 88 расположено двухэтажное здание. На первом этаже гараж на втором сауна под названием Лагуна. Около 20 минут назад на пульт дежурного поступил вызов. На улице стоял густой черный дым. Многие водители не рисковали даже преодолеть дымовую завесу и на месте образовался затор из автомобилей.

Площадь здания около 100 квадратных метров основной очаг возгорания был на втором этаже. К моменту прибытия пожарных клиенты эвакуировались.

В сети опубликованы кадры с места событий. Так телеграмм-канал «Орел112» выложил фото на котором виден масштаб происшествия и даже человек в нижнем белье бегающий по морозу.

ИА Орелград

 

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