Калмык размахивал револьвером в орловском ресторане

Мужчину задержали. Оружие он хранил незаконно

Росгвардия задержала мужчину с револьвером в одном из ресторанов в Заводском районе Орла, мужчина угрожал оружием женщине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 9 января около 21:00. Житель республики Калмыкия пришел в ресторан со своей спутницей, в какой-то момент поссорился с ней и начал угрожать ей пистолетом. Сотрудники заведения вызвали Росгвардию.

Силовики незаметно пробрались в ресторан и задержали мужчину – ему не удалось скрыться. Вместе с «Наганом» у него обнаружили несколько десятков патронов.

«Задержанный оказался 31-летним жителем р. Калмыкия, ранее не привлекаемый к уголовной или административной ответственности. Оружие находилось у мужчины незаконно, за совершенное правонарушение ему грозит наказание по ст.222 УК РФ» — добавили в пресс-службе Росгвардии.

ИА «Орелград»