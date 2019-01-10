Калмык размахивал револьвером в орловском ресторане

10.1.2019 | 18:44 Новости, Общество

Мужчину задержали. Оружие он хранил незаконно

Росгвардия задержала мужчину с револьвером в одном из ресторанов в Заводском районе Орла, мужчина угрожал оружием женщине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 9 января около 21:00. Житель республики Калмыкия пришел в ресторан со своей спутницей, в какой-то момент поссорился с ней и начал угрожать ей пистолетом. Сотрудники заведения вызвали Росгвардию.

Силовики незаметно пробрались в ресторан и задержали мужчину – ему не удалось скрыться. Вместе с «Наганом» у него обнаружили несколько десятков патронов.

«Задержанный оказался 31-летним жителем р. Калмыкия, ранее не привлекаемый к уголовной или административной ответственности. Оружие находилось у мужчины незаконно, за совершенное правонарушение ему грозит наказание по ст.222 УК РФ» — добавили в пресс-службе Росгвардии.

ИА «Орелград»

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