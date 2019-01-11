В Орле опровергли, что детям запретят приносить в школу еду из дома

Сотрудники орловских школ не будут запрещать детям приносить в школу еду из дома. Об этом журналистам заявили на выездном мероприятии в школе №51, посвященном вопросам школьного питания.

«Есть дети, которые приняли решение совместно с родителями приносить еду из дома. Такие дети также имеют возможность прийти в столовую и принять пищу в обеденном зале. В школе около 10% таких ребят», — пояснили журналистам представители руководства школы.

Накануне СМИ сообщили, что Роспотребнадзор запретит детям приносить в школу еду из дома – такие требования якобы содержат новые СанПиНы по питанию детей. Позже в ведомстве уточнили, что запрет касается лишь приготовления в школах еды из продуктов, принесенных из дома.

ИА «Орелград»