В Орле опровергли, что детям запретят приносить в школу еду из дома

11.1.2019 | 14:34 Новости, Общество

Сотрудники орловских школ не будут запрещать детям приносить в школу еду из дома. Об этом журналистам заявили на выездном мероприятии в школе №51, посвященном вопросам школьного питания.

«Есть дети, которые приняли решение совместно с родителями приносить еду из дома. Такие дети также имеют возможность прийти в столовую и принять пищу в обеденном зале. В школе около 10% таких ребят», — пояснили журналистам представители руководства школы.

Накануне СМИ сообщили, что Роспотребнадзор запретит детям приносить в школу еду из дома – такие требования якобы содержат новые СанПиНы по питанию детей. Позже в ведомстве уточнили, что запрет касается лишь приготовления в школах еды из продуктов, принесенных из дома.

ИА «Орелград»

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