В Орле вспомнили профессора Громова

Тематическая выставка в память о Владимире Громове открылась в «бунинке».

Выставка «Профессор Владимир Алексеевич Громов: к 90-летию со дня рождения» открылась 10 января в отделе краеведческих документов областной библиотеке. Она посвящена писателю, критику, журналисту, краеведу, педагогу и литературоведу. Выставка продлится до 31 января.

Организаторы напомнили о том, что Владимир Громов родился 11 января 1929 года в деревне Ивановка Свердловского района. С 1953 года он работал заместителем директора Государственного музея Ивана Тургенева по научной части, был аспирантом Института русской литературы АН СССР в Ленинграде, а также преподавал в Орловском государственном педагогическом институте.

«Владимир Алексеевич начал печататься в 1950 году в орловских газетах, — сообщили в библиотеке. — Он автор многих монографий. Громову принадлежит также около 200 научных статей для готовящейся в ИФЛИ Тургеневской энциклопедии, множество газетных публикаций. Его выступления, посвященные творчеству Тургенева, Бунина, Грановского и других писателей пользовались неизменным успехом у слушателей в различных аудиториях».

Громов был лауреатом Тургеневской премии Орловского отделения Союза журналистов и Всероссийской литературной премии им. Карамзина «За отечествоведение». Он умер 23 сентября 1999 года и был похоронен на Лужковском кладбище в Орле.

На выставке представлены его книги, в частности, путеводитель по литературному отделу «Музей И. С. Тургенева», «Писатели-орловцы», литературные очерки «Здравствуй, город Тургенева!», «Предания Бежина луга» и другое.

ИА «Орелград»