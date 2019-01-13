На предприятии переработки мусора рухнула крыша

Пострадавших нет, но переработка ТБО приостановлена

На орловском полигоне ТБО обрушился навес, под которым складировался мусор. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Инцидент произошел в ночь на 13 января. Конструкция не выдержала и сложилась. Пострадавших нет, сотрудники полигона справились с последствиями происшествия без помощи спасателей.

Пока до конца непонятно, приостановлен ли цикл переработки мусора. По нашим данным, завод и так не забирал все отходы – часть из них попросту отправлялась на полигон, увеличивая его масштабы.

Напомним, что недавно орловский полигон попал под критику экозащитников, которые отмечают катастрофическое состояние окружающей среды в районе полигона и вопиющие нарушения законодательства.

Сейчас в Орловской области начал работать региональный мусорный оператор – УК «Зеленая роща». Орловщина адаптируется к мусорной реформе, новым правилам перевозки и переработки отходов. Установлены новые тарифы для населения.

ИА «Орелград»