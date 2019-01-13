На предприятии переработки мусора рухнула крыша

13.1.2019 | 13:29 Важное, Новости, Происшествия

Пострадавших нет, но переработка ТБО приостановлена

На орловском полигоне ТБО обрушился навес, под которым складировался мусор. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Инцидент произошел в ночь на 13 января. Конструкция не выдержала и сложилась. Пострадавших нет, сотрудники полигона справились с последствиями происшествия без помощи спасателей.

Пока до конца непонятно, приостановлен ли цикл переработки мусора. По нашим данным, завод и так не забирал все отходы – часть из них попросту отправлялась на полигон, увеличивая его масштабы.

Напомним, что недавно орловский полигон попал под критику экозащитников, которые отмечают катастрофическое состояние окружающей среды в районе полигона и вопиющие нарушения законодательства.

Сейчас в Орловской области начал работать региональный мусорный оператор – УК «Зеленая роща». Орловщина адаптируется к мусорной реформе, новым правилам перевозки и переработки отходов. Установлены новые тарифы для населения.

ИА «Орелград»

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