В Орле на вокзале скорая съехала на рельсы

Спецмашину вытаскивали пассажиры и сотрудники вокзала.

На орловском вокзале автомобиль скорой помощи съехал на пути и застрял, сообщил очевидец происшествия.

Инцидент произошел вечером 14 января. Помощь медиков понадобилась пенсионеру, который ехал в Орел из Брянска. Скорая подъехала на платформу, но водитель не справился с управлением и съехал на рельсы.

Вытолкнуть спецмашину помогли пассажиры, однако водитель слишком сильно дал газу и выехал на другой путь, едва не задавив начальника станции.

ИА «Орелград»