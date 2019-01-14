В Орле на вокзале скорая съехала на рельсы

14.1.2019 | 20:54 Важное, Новости, Происшествия

Спецмашину вытаскивали пассажиры и сотрудники вокзала.

На орловском вокзале автомобиль скорой помощи съехал на пути и застрял, сообщил очевидец происшествия.

Инцидент произошел вечером 14 января. Помощь медиков понадобилась пенсионеру, который ехал в Орел из Брянска. Скорая подъехала на платформу, но водитель не справился с управлением и съехал на рельсы.

Вытолкнуть спецмашину помогли пассажиры, однако водитель слишком сильно дал газу и выехал на другой путь, едва не задавив начальника станции.

ИА «Орелград»

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