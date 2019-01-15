Крещение в Орловской области: список мест для купания в проруби

Определены места купаний.

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области опубликовали список мест для купания в православный праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Как и в прошлом году будут организованы 33 места с дежурством полиции, медиков и спасателей.

Рядом с купелями установят палатки для переодевания с обогревом, освещение и полевую кухню. Также всех купающихся в ночное время обеспечат горячим чаем. Для обеспечения безопасности в месте организованного купания будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Обряд омовения в Орле можно будет совершить в районе Центральной спасательной станции.

Болховский район:

поселок Чекряк, купель «Спас-Чекряк».

Верховский район:

село Корсунь, купель;

деревня Алексеевка, купель.

Глазуновский район:

деревня Ловчиково, купель;

поселок Глазуновка, пруд «Шпагатка».

Дмитровский район:

село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители;

село Столбище, Селькин пруд;

село Балдыж, купель;

село Бородино, купель;

село Соломино, купель.

Должанский район:

село Баранчик, «Громовой колодец»;

село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери».

Залегощенский район:

родник у деревни Ореховки.

Краснозоренский район:

деренвня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:

село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»;

деревня Красово, купель;

село Успенское, купель;

деревня Викторовка, купель;

село Козьминка, купель;

деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»;

село Казанское, купель.

Мценский район:

деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:

поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.

Новосильский район:

источник на реке Пшевке около деревне Шейно.

Орловский район:

деревня Козиновка, родник.

Покровский район:

село Верхососенское, святой источник, купель;

село Дросково, купель;

поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:

село Кирово, купель.

Урицкий район:

село Лукьянчиково, купель иконы Казанской Божьей Матери;

село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Шаблыкинский район:

деревня Кремль, «Святой источник».

Сотрудники регионального МЧС просят сознательно оценить свои возможности. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви.

В проруби рекомендуется находиться не более минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Не прыгайте в воду в разгоряченном состоянии, тело должно привыкнуть к окружающей температуре.

ИА «Орелград»