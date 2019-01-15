Крещение в Орловской области: список мест для купания в проруби

15.1.2019 | 14:03 Новости, Общество

Определены места купаний.

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области опубликовали список мест для купания в православный праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Как и в прошлом году будут организованы 33 места с дежурством полиции, медиков и спасателей.

Рядом с купелями установят палатки для переодевания с обогревом, освещение и полевую кухню. Также всех купающихся в ночное время обеспечат горячим чаем. Для обеспечения безопасности в месте организованного купания будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Обряд омовения в Орле можно будет совершить в районе Центральной спасательной станции.

Болховский район:
поселок Чекряк, купель «Спас-Чекряк».

Верховский район:
село Корсунь, купель;
деревня Алексеевка, купель.

Глазуновский район:
деревня Ловчиково, купель;
поселок Глазуновка, пруд «Шпагатка».

Дмитровский район:
село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители;
село Столбище, Селькин пруд;
село Балдыж, купель;
село Бородино, купель;
село Соломино, купель.

Должанский район:
село Баранчик, «Громовой колодец»;
село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери».

Залегощенский район:
родник у деревни Ореховки.

Краснозоренский район:
деренвня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:
село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»;
деревня Красово, купель;
село Успенское, купель;
деревня Викторовка, купель;
село Козьминка, купель;
деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»;
село Казанское, купель.

Мценский район:
деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:
поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.

Новосильский район:
источник на реке Пшевке около деревне Шейно.

Орловский район:
деревня Козиновка, родник.

Покровский район:
село Верхососенское, святой источник, купель;
село Дросково, купель;
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:
село Кирово, купель.

Урицкий район:
село Лукьянчиково, купель иконы Казанской Божьей Матери;
село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Шаблыкинский район:
деревня Кремль, «Святой источник».

Сотрудники регионального МЧС просят сознательно оценить свои возможности. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви.

В проруби рекомендуется находиться не более минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Не прыгайте в воду в разгоряченном состоянии, тело должно привыкнуть к окружающей температуре.

ИА «Орелград»

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