В ДТП из-за проблем с дорогами погибли 27 орловцев

По данным регионального УГИБДД, 418 человек получили различные травмы.

В 2018 году сотрудники УГИБДД по Орловской области зарегистрировали 308 ДТП из-за многочисленных недостатков в содержании улично-дорожной сети. В авариях погибло 27 человек и 418 человек получили различные травмы.

Удельный вес таких ДТП составил 38,5% от общего количества ДТП и по сравнению с прошлым годом снизился на 2,8%.

Среди недочетов называют отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, недостатки зимнего содержания, отсутствие или неисправность освещения, отсутствие тротуара, сужение проезжей части, дефекты покрытия, отсутствие пешеходных ограждений, неудовлетворительное состояние обочин.

«В 2018 году службой дорожного надзора УГИБДД согласовано свыше 4200 маршрутов перевозки крупногабаритных грузов, а также проведен анализ аварийности для выявления аварийно-опасных участков на улично-дорожной сети области. По результатам подготовлены представления по снижению аварийности в данных местах. Кроме этого выдано 1122 предписания юридическим лицам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также в прошлом год за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов сотрудники УГИБДД составили 272 административных материала. Кроме этого, 155 протоколов по «стабильным нарушителям» безопасности на дорогах были отправлены в прокуратуру.

ИА «Орелград»