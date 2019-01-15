Власти Болхова и Мценска отказали в проведении гей-парадов

Администрация Мценска и Болхова отказали в пикетах лидеру ЛГБТ-движения Николаю Алексееву.

Известный активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев на свое странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал официальные ответы администраций города Мценска и Болхова на запрос о проведении гей-парадов. В Мценске планировалось устроить собрание перед сквером «Вечный огонь», в Болхове — на центральной улице Ленина.

В своих ответах представители власти сослались на исконное предназначение семьи — рождение детей для решения демографического и социального вопросов страны. Кроме того, в основе семейных отношений лежит союз мужчины и женщины.

В ответе также значилось, что цели пикетов не соответствуют положениям Конституции РФ, нарушают запреты законодательства, закона о защите детей от вредной информации.

«В орловском городе Болхове тоже не посчитали нужным соблюдать решения Европейского Суда. Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов обжалованы в суде, а дело будет доведено до ЕСПЧ. Ничего не слышали про Страсбургское далеко и в орловском городе Мценске, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов. Эти решения также обжалованы в суде.», — отметил Николай Алексеев.

Напомним, суд запретил проводить гей-парад в Ливнах. Уведомление активистами было подано 1 декабря 2017 года. Организаторы хотели провести 6 декабря пикет «в поддержку законодательного ужесточения наказания за преступления ненависти в отношении геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров». В тот же день на площади Победы планировалось провести другой пикет — о неправомерности запрета пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, 15 декабря активисты хотели пройти шествием в поддержку соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации. Заявлялось участие до 300 человек. Организаторы были иногородние, подчеркнула газета.

Власти Ливен отказали в проведении всех мероприятий в связи с законодательством РФ. Подобные мероприятия запрещены ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Администрация Орла многократно отклоняла заявки на проведение гей-парадов.

В России не состоялось ни одного разрешенного властями гей-парада. Отказывая в проведении мероприятий, чиновники ссылаются на закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно которому они должны ограждать детей от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

ИА «Орелград»